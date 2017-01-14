14.01.2017 15:48 Malatya'da golsüz beraberlik

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında evinde konuk ettiği Sivaspor ile golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında evinde konuk ettiği Sivaspor ile golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sedat Ağçay'ın uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci parmak ucuyla kornere çeldi.

33. dakikada Burhan Eşer'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Galip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

80. dakikada Ergin Keleş'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gkekas topu auta gönderdi.



KÜNYE

Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler:Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx,Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Pereira xx (Ahmet Aras dk. 72 x), İrfan x, Eren Tozlu xx, Azubuike xxx, Sadık xx, Dialiba x (Mba dk. 37 x), Murat Akça xx (Yiğitcan dk. 41 x)

Yedekler: Hakan, Amutu, Sezer, Rahman Buğra

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sivaspor: Ali Şaşal xxx, Yiğit İncedemir x (Kerim dk. 68 x), Galip xx, Leandro x, İbrahim xx, Ahmet Cebe xx, Burhan x, Ergin x (Gekas dk. 59 x), Hakan Arslan xx, Dejan Kelhar x (Hasan dk. 46 x), Ziya Erdal xx

Yedekler: Tolgahan, Gökhan Süzen, Adem, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör:Mesut Bakkal

Kırmızı kart: Hakan Arslan (dk. 82) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Pereira, Eren (Yeni Malatyaspor), Galip, Hakan Arslan, Kerim (Sivaspor)

(Barış Türel - Cahit Özçelik - Mehmet Türel/İHA)

