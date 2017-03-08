Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması: 20 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 adrese yapılan operasyon sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına allındı.

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 adrese yapılan operasyon sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına allındı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle daha önce KHK ile kapatılan okul, yurt ve dershane görevlilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 25 ayrı adrese yapılan operasyon sonucu 20 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

