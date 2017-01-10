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Malatya'da araç sayısı arttı
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Malatya'da araç sayısı arttı

Malatya'da 2016 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre bin 24 artarak 154 bin 130'a ulaştığı açıklandı.

Malatya'da 2016 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre bin 24 artarak 154 bin 130'a ulaştığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Malatya'da Kasım 2016 sonu itibariyle motorlu araç sayısında artış yaşandığı belirtildi. Verilere göre trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısında 727, minibüste 13, otobüste 11, kamyonette 178, kamyon da 5, özel amaçlı taşıtlarda 3 ve traktörde 107 adet artış yaşandı.

İstatistiklere göre aynı dönemde motosiklet sayısında ise 20 adet azalma yaşandığı belirtilerek trafiğe kayıtlı toplam 154 bin 130 taşıtın 80 bin 874'ünün otomobil olduğu belirtildi. Geri kalan araçların ise 4 bin 583'ünü minibüs, bin 517'sini otobüs, 30 bin 109'unu kamyonet, 4 bin 887'sini kamyon, 9 bin 366'sını motosiklet, 361'ini özel amaçlı taşıtlar ve 22 bin 433'ünü traktör oluşturuyor.
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