01.01.2017 17:52 Malatya 1.Amatör Küme Futbol Liginde çekişmeli maçlar oynandı

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 5.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 5.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.



Haftanın en dikkat çeken skoruna 2-0 geriden gelip, Doğanşehirspor'u 3-2 mağlup eden Malatyaspor'dan gelirken, grubun bir diğer iddialı takımı Malatyagücü ise Orduzuspor karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.



1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:



"A Grubu: Battalgazi Belediyespor 1 - 3 1966 Malatya Gençlikspor, Orduzuspor 1 - 2 1932 Malatyagücü, Malatyaspor 3 - 2 Doğanşehir Belediyespor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Kaldırımgücü



B Grubu: 44 Malatyaspor 1 - 3 Ataköyspor, Arguvan Belediyespor 1-1 Demirspor, Malatya Telekomspor 0 -1 Akçadağspor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 3 - 1 Malatya Sanayispor."

