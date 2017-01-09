09.01.2017 16:13 MAKSAD yeni yıl konseriyle sahneye çıkıyor

Maksad Oda Müziği Topluluğu (MAKSAD), hafta sonu Marmaris'te 'Yeni Yıl Konseri' ile müzik severlerin karşısında olacak. Maksad Oda Müziği Topluluğu (MAKSAD), hafta sonu Marmaris'te "Yeni Yıl Konseri" ile müzik severlerin karşısında olacak.



Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen konser Marmarisli klasik müzik severlerin yakından tanıdığı Samir Gülahmedov tarafından yönetilecek. Parlak Barok tınıları, büyüleyici aryalar ve napoliten eserlerin seslendirileceği konserin solisti ise Aydan Genç. 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Armutalan Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek konserin biletleri Akademi Garaj veya konser girişinden temin edilebilecek.

