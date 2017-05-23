Makedonya Saat Kulesi restore edilecek

Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi Makedonya Saat Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilecek.

Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi Makedonya Saat Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilecek.

Romalıların, Bizanslıların ve Osmanlıların izi bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde kentin korunması için yapılan kalenin dört büyük surundan biri olan Makedonya Saat Kulesi, ören projesi ile restore edilerek hayat bulacak.

Kentin ortasında binalar arasında kalan ve çevresi yeniden düzenlenecek Makedonya Saat Kulesi hakkında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu saat kulesinin, dolayısıyla ören yerinin restorasyon, restitüsyon ve rölöve projelerini bitirdi. Bakanlığımız da 2017 programına aldı ve ödeneğinin gelmesiyle beraber Makedonya Saat Kulesi Edirne'deki eşsiz yerini almış olacaktır" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Makedonya Saat Kulesi'nin etrafındaki kalıntıları da içerisine alan bir "ören" projesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalıştığını bildirdi.



"EDİRNE MANZARASINI İZLEYECEKLER"

Makedonya Saat Kulesi'nin "ören" yeri olacağını belirten Hacıoğlu, "Burası bir ören projesi yeri olacak. Ziyaretçiler bir kapıdan girecek, gezecek ve dolaşacaklar. Belki kuleye çıkacaklar, çaylarını içecekler, sohbet edecekler, oradan belki güzel Edirne manzarası eşliğinde inecekler ve ayrılacaklar" şeklinde konuştu.



"BİZANS DÖNEMİNDE DE RESTORE EDİLDİ"

Tarihi kulenin Bizans İmparatorluğu zamanında da tamirattan geçtiğini hatırlatan Hacıoğlu, "Şimdi bazı insanlar 'Osmanlı'yla ne alakası var' diyebilirler. Çok uzun yıllardır var olan Makedonya Saat Kulesi Bizanslılar döneminde ciddi bir tamirattan geçmiştir. Bununla ilgili kitabesi var. Osmanlı döneminde de tamir gördüğüne dahil Osmanlıca kitabesi var. Yani eserin yapılış amacı Edirne surlarının en önemli burcu, Romalılar yapıyor. Bizanslılar ve Osmanlılar döneminde de tamir görüyor" diye konuştu.



"2020 YILINDA BİTEBİLİR"

Saat kulesi ile yapılan çalışmaların 2020 yılına kadar devam edebileceğini kaydeden Hacıoğlu, "Benim öngörüm 2017 yılında başlar, birkaç yıl sürer. 2020 yılı gibi biter diye düşünüyorum. Çünkü bu tip restorasyon projeleri yeni binalar gibi olmuyor. Bir şeyleri yaptıkça yeni bir şeyler çıkıyor" diye durumu özetledi.

(Ahmet Cafer / İHA)