Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya temasları kapsamında Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Makedonya NATO üyeliğini en çok hak eden ülkedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Makedon mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Makedonya ile ilişkilere değinerek, "Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisin 25.yıl dönümünü kutluyoruz. 25 yılda çok önemli mesafeler katettik. Makedonya'yı balkanların ötesinde sadece batı balkanlar değil bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok önemli bir ülke olarak görüyoruz" dedi. "İkili ticaret hacmimizde artış var. 460 milyon dolara çıktık. Ama potansiyel de var. Tük yatırımları ciddi şekilde arttı 1.2 milyar dolar civarında. Kültürel ilişkilerimiz eğitimle ilgili her alanda ilişkilerimiz geçekten çok mesafe kat etti" diyen Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte daha da çok geliştirmek için bugün birlikte ortaya ortak irade koyduk. Öncelikle karşılıklı üst düzey ziyaretleri sürdürmemiz lazım. İnanıyorum ki ilişkilerimizi hak ettiği daha da ileri noktaya götüreceğiz. Uluslararası platformda da örnek teşkil edecek işbirliğimiz var. Türkiye'yi Makedonya her zaman her alanda desteklemiştir. Biz de Makedonya'yı her zaman aynı şekilde destekledik" diye konuştu.



"MAKEDONYA NATO ÜYELİĞİNİ EN ÇOK HAK EDEN ÜLKEDİR"

"Makedonya, Avrupa Atlantik Entegrasyonunu hakediyor. NATO üyeliğini en çok hak eden ülkedir" diyen Çavuşoğlu, "Suni engeller ortaya çıkarılması gerçekten bölgeye de haksızlıktır Makedonya'ya da haksızlıktır. Biz Makedonya'nın NATO üyeliğine bundan sonra da en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Avrupa Birliğine ve Avrupa ülkelerine de Makedonya'ya ve bu bölgeye içişlerine fazla karışmadan daha fazla yapıcı ilgi göstermelerini de teşvik etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bölgenin istikrarı Avrupa'nın istikrarı demektir. Avrupa'nın güvenliği de buradan Türkiye ve batı balkanlardan başlar" dedi.



"KÖRFEZ BİRLİĞİNİN İŞ BİRLİĞİ GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

Katar krizine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef Katar ve körfez ülkeleri arasındaki kriz henüz çözülmedi. Çok üzüntü duyuyoruz. Böyle bir krizin meydana gelmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Körfez Birliğinin iş birliği gerçekten çok önemli" diye konuştu.

"Hem bölgenin istikrarı için hem de bizim için de hayati derecede önemli. Kendi aralarındaki kardeşlik birlik beraberlik geçekten önem arz ediyor. Çünkü bölgenin karşı karşıya kaldıkları zorluklar var sınamalar var. Bu sınamalara karşı birlikte hareket etmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu, "Terörle mücadele var başka ülkelerin bölgedeki ilgisi var. Negatif yönde söylüyorum ve başkaca sorunlar var. Biz de bölgeye çok önem veriyoruz. Bölgeyle ilişkilerimize çok önem veriyoruz. O nedenle üzüldük. Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözümü esasen basit. Katar'a yönelik iddialar var suçlamalar var. Katar'da bunları kesin bir dille reddediyor. Kadı ki biz de böyle bir ambargonun insanlara yönelik ambargonun doğru olmadığını da söyledik. Bu taraf tutmak anlamında değildir. Yanlışı kim yapıyorsa bunu söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan bazı suçlamalara örneğin, teröre destek verdiği gibi suçlamalara katılmadığımızı söyledik. Ama neticede bir iddia var suçlama var. Karşı tarafta bunu reddediyor. O zaman en kolay formül nedir? Suçlamalarınız nedir? Detaylar nedir? Belgeler nedir? Delilleri nedir? Ortaya koyun. Sonra oturup birlikte konuşalım. Ve atılması gereken hangi adım varsa atılsın. Yani diyalog yoluyla barış yoluyla karşılıklı anlayış yoluyla bu iş çözülür" dedi.

Katar krizi kapsamında Arap ülkelerine yapılan ziyaretlerin önemine değinen Çavuşoğlu "Arabuluculuk yapan Kuveyt'i dinleme fırsatımız oldu. Hem Katar'ı sorunun bir tarafı olan hem de Suudi Arabistan'ı dinleme fırsatımız oldu. Düşüncelerimizi ve temennilerimizi bu ülkelere de aktarma fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Türk milletinin mesajlarını da tüm bu dost ve kardeş ülkelere anlatma fırsatımız oldu. Biz uluslararası alanda da çabamızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı zirve başkanlığını yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu başkanlığı bizzat yürütüyor" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alandaki çabalarını herkes görüyor. Hem Suudi Arabistan hem de Katar bunun için müteşekkir olduklarını da söylediler. Ama bundan sonra da sorunun çözülmesi için bu çabalarımızı samimi bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah netice alırız. Çünkü beklemediğimiz bir kriz. Ve bizi üzen bir kriz. Çözülmesinden de büyük bir mutluluk duyacağız" dedi.