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Makedonya'da siyasi kriz derinleşiyor
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Makedonya'da siyasi kriz derinleşiyor

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, hükümeti kurma görevini 'ülkenin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını' tehlikeye atacağına inandığı SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermeyeceğini açıkladı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov, hükümeti kurma görevini "ülkenin milli egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını" tehlikeye atacağına inandığı SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermeyeceğini açıkladı.
Makedonya'da uzun süredir devam eden siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Corge İvanov'un birkaç gün içerisinde hükümeti kurmaya hazırlanan SDSM lideri Zoran Zaev'e görev vermeyi reddetmesiyle yeni bir boyut kazandı. Zaev liderliğinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini etnik Arnavutların oluşturduğu ülkenin Makedonlar ve Arnavutlar arasında etnik çizgilerle bölünerek federalleşeceği, kantonlara ayrılacağı ve devletin arması ve bayrağın Arnavutları da yansıtacak şekilde değiştirileceği şekilde söylentilerin ardından Cumhurbaşkanı İvanov, "hükümeti kurma görevini Makedonya'nın birliğini bozabilecek liderlere vermeyeceğini" açıkladı. İvanov, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan bir platforma dahil olan bir siyasetçiye hükümeti kurma vazifesi verilmeyecek" dedi.

ZAEV: "CUMHURBAŞKANI DARBE YAPIYOR"
Cumhurbaşkanı Corge İvanov'un kararından sonra bir basın toplantısı düzenleyen SDSM Lideri Zoran Zaev, Makedonya anayasası çerçevesinde İvanov'un ülkedeki demokratik sürecin önüne geçme yetkisi olmadığını ve hükümeti kurma vazifesini derhal kendisine vermesi gerektiğini söyledi. Parlamentoda 67 vekilin, dolayısıyla Makedonya seçmeninin çoğunluğunun iradesine karşı gelinmesinin "Cumhurbaşkanı eliyle yapılan bir darbe" olarak nitelendiren Zaev, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini kendisine vermek mecburiyetinde olduğunu ifade etti. İvanov'un anayasa ve devlet krizi çıkardığını ve böylesi bir tutumun ülke ve vatandaşlar için tahayyül edilemeyecek sonuçlar doğuracağını söyleyen Zaev, İvanov'u eski Başbakan Gruevski'nin oyuncağı olmakla itham etti.
Makedonya'daki en büyük Arnavut partileri arasında yer alan BESA hareketi, Cumhurbaşkanı İvanov'un açıklamasından sonra siyasi krizin daha da derinleştiği Makedonya'da düzenin tekrar tesis edilebilmesi için AB ve NATO'ya yardım çağrısı yaptı.

NELER YAŞANDI ?
Eski Başbakan ve VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski'nin yasal süre dahilinde hükümeti kurmayı başaramaması üzerine Cumhurbaşkanı İvanov, parlamentodan 61 vekilin imzasını alarak kurulacak hükümete desteklerini garantileyen siyasi lidere hükümeti kurma vazifesini devredeceğini açıklamıştı. Koalisyon hükümeti için muhalif Arnavut partileri ile anlaşan SDSM Lideri Zoran Zaev, 120 üyeli Makedonya parlamentosundan 67 vekilin imzasını aldıklarını ve birkaç gün içerisinde hükümeti kuracaklarını açıklamıştı.
Diğer taraftan, Zaev'in koalisyon uzlaşısı için Arnavut partilerinin Arnavutçanın resmi dil olması ve Arnavutlara daha geniş anayasal haklar tanınması gibi birçok şartı kabul etmesi, ülkedeki milliyetçi kesimlerin tepkisine neden olmuş ve VMRO-DPMNE lideri Gruevski, Makedon halkını "devletlerini müdafaa etmeye" davet etmişti.

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