Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Makedonya'da hükümet krizi sona erdi

Makedonya Parlamentosu, Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Başkanı Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.

Makedonya Parlamentosu, Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Başkanı Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.
Makedonya parlamentosunda 62 vekilin "evet", 44 vekilin "hayır" 5 vekilin ise çekimser oy kullanarak onayladığı koalisyon hükümetinin güvenoyu alması, ülkenin aylardır içinde bulunduğu siyasi krize son verdi. SDSM'nin iki Arnavut partisi ile oluşturduğu koalisyon hükümetinde Başbakan Zaev liderliğindeki SDSM'den 17, Ali Ahmeti liderliğindeki Demokratik Bütünleşme Birliği'nden (DUI) 6, Ziyadin Sela liderliğindeki Arnavut İttifakı'ndan ise 2 bakan yer alıyor.
Mecliste yaptığı ilk konuşmada Başbakan Zoran Zaev, ülkenin aylardır içinde bulunduğu siyasi krizin müsebbibinin eski Başbakan ve VMRO-DPMNE partisi lideri Nikola Gruevski olduğunu söyledi. Makedonya'nın yeni hükümetinin reformlar, ekonominin güçlendirilmesi, vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve AB'ye entegrasyona odaklanacağını ifade eden Zaev, Makedonya'nın iktisadi manada her zamankinden daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inandığını söyledi. Komşu Yunanistan'la yaşanan isim sorunu konusunda da muhalefet ile uzlaşı çerçevesinde hareket edeceklerini açıklayan Zaev, ulaşılan nihai kararın ise referanduma götürüleceğini ve son sözü halkın söyleyeceğini ifade etti.
Başbakan Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümeti, 11 Aralık 2016'da yapılan seçimlerden ancak 5 buçuk ay sonra kurulabildi. Seçimlerde ne VMRO-DPMNE ne de SDSM'nin meclis çoğunluğunu elde edememesi sonrasında eski Başbakan Gruevski'nin koalisyon hükümeti görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Eski bir VMRO-DPMNE'li olan Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermeyi ise reddetmişti. Zaev'in Arnavut partileri ile gerçekleştirdiği koalisyon uzlaşısının ülkenin Arnavut ve Makedonlar arasında bölünmesine yol açacağını ileri süren İvanov, aylar süren kargaşanın ve uluslararası toplumun baskılarının ardından Zaev'den "Makedonya'nın milli menfaatlerini ve bütünlüğünü koruma güvencesi" alarak hükümeti kurma görevini SDSM Liderine vermeyi kabul etmişti.
(İbrahim Aydoğan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Çağatay Akman'a telif şoku
Çağatay Akman'a telif şoku
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Valilik 'çocuk kaçırıldığı' iddiasını yalanladı
Valilik 'çocuk kaçırıldığı' iddiasını yalanladı
Akıncı Çavuşoğlu'yla görüştü
Akıncı Çavuşoğlu'yla görüştü
Yanal'dan mecburi revizyon
Yanal'dan mecburi revizyon
Haliç'te motosiklet kazası: 1 ölü
Haliç'te motosiklet kazası: 1 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English