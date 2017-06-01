Makedonya'da hükümet krizi sona erdi

Makedonya Parlamentosu, Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Başkanı Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.

Makedonya Parlamentosu, Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Başkanı Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.

Makedonya parlamentosunda 62 vekilin "evet", 44 vekilin "hayır" 5 vekilin ise çekimser oy kullanarak onayladığı koalisyon hükümetinin güvenoyu alması, ülkenin aylardır içinde bulunduğu siyasi krize son verdi. SDSM'nin iki Arnavut partisi ile oluşturduğu koalisyon hükümetinde Başbakan Zaev liderliğindeki SDSM'den 17, Ali Ahmeti liderliğindeki Demokratik Bütünleşme Birliği'nden (DUI) 6, Ziyadin Sela liderliğindeki Arnavut İttifakı'ndan ise 2 bakan yer alıyor.

Mecliste yaptığı ilk konuşmada Başbakan Zoran Zaev, ülkenin aylardır içinde bulunduğu siyasi krizin müsebbibinin eski Başbakan ve VMRO-DPMNE partisi lideri Nikola Gruevski olduğunu söyledi. Makedonya'nın yeni hükümetinin reformlar, ekonominin güçlendirilmesi, vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve AB'ye entegrasyona odaklanacağını ifade eden Zaev, Makedonya'nın iktisadi manada her zamankinden daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inandığını söyledi. Komşu Yunanistan'la yaşanan isim sorunu konusunda da muhalefet ile uzlaşı çerçevesinde hareket edeceklerini açıklayan Zaev, ulaşılan nihai kararın ise referanduma götürüleceğini ve son sözü halkın söyleyeceğini ifade etti.

Başbakan Zoran Zaev liderliğindeki koalisyon hükümeti, 11 Aralık 2016'da yapılan seçimlerden ancak 5 buçuk ay sonra kurulabildi. Seçimlerde ne VMRO-DPMNE ne de SDSM'nin meclis çoğunluğunu elde edememesi sonrasında eski Başbakan Gruevski'nin koalisyon hükümeti görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Eski bir VMRO-DPMNE'li olan Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, hükümeti kurma görevini SDSM Lideri Zoran Zaev'e vermeyi ise reddetmişti. Zaev'in Arnavut partileri ile gerçekleştirdiği koalisyon uzlaşısının ülkenin Arnavut ve Makedonlar arasında bölünmesine yol açacağını ileri süren İvanov, aylar süren kargaşanın ve uluslararası toplumun baskılarının ardından Zaev'den "Makedonya'nın milli menfaatlerini ve bütünlüğünü koruma güvencesi" alarak hükümeti kurma görevini SDSM Liderine vermeyi kabul etmişti.

(İbrahim Aydoğan / İHA)