Galatasaray'ın yeni transferi Maicon sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Maicon sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Maicon, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolü sırasında kolundaki "Aslan" dövmasiyle de poz verirken kontrolde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
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