Maicon: Galatasaray'dan teklifi duyunca...

Galatasaray'ın yeni transferi Maicon, sarı-kırmızılıların teklifini menajeri aracılığıyla 3-4 hafta önce aldığını belirterek, "Teklifi duyduğumda iş bitmiş. Gelen teklif beni mutlu etti. Sonra kulüpler konuştular" dedi. Maicon ayrıca havaalanındaki karşılaşmadan da çok etkilendiğini belirtti.

Galatasaray'ın Brezilya'nın Sau Paulo ekibinden transfer ettiği defans oyuncusu Maicon, Slovakya'da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Maicon, "Tekrar Avrupa'ya döndüğüm için de çok mutluyum. Bu mutluluk ilk geldiğim gün başladı. Taraftarların beni havaalanında karşılaşması çok güzeldi. Bu güzel şeylerin karşılığını sahada vereceğim" diye konuştu.



"TEKLİFİ DUYUNCA İŞ BİTMİŞTİ"

Ocak ayında sadece söylenti olarak teklifi duyduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "3, 4 hafta önce resmi teklif aldım. Menajerim söyledi. Teklifi duyduğumda iş bitmiş. Gelen teklif beni mutlu etti. Sonra kulüpler konuştular. Benim için 3, 4 hafta önce gelen teklifte bitmişti" dedi.



"HAVAALANINDAKİ KARŞILAMADAN ÇOK ETKİLENDİM"

Havaalanındaki karşılamadan çok etkinliğini vurgulayan yıldız futbolcu, "İlk defa geliyorsunuz o kadar insan sizi karşılıyor. Kariyerimin en güzel dakikalarından biriydi. Kulüpte hocalar, oyuncuyla, yöneticiler başkan herkes beni en güzel şekilde karşıladı. Elimden gelenin maksimumu yapacağımdan kimse şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



"BENİM GELİŞ AMACIM TAKIMA DEFANSİF ANLAMDA DESTEK OLMAK"

Takım arkadaşlarının geldiği günden beri gösterdiği ilgiden dolayı etkilendiğini ve güveninin arttığını ifade eden başarılı futbolcu, "Adaptasyon sürecini en kısa zamanda aşacağımı düşüyorum. Sau Paulo'da 4'lü ve 3'lü defans oynadık. Her iki sistemde de oynayabilirim. Benim geliş amacım takıma defansif anlamda destek olmak. Bunu da takım olarak yapabiliriz. Ben bireysel olarak en iyisini yapacağımı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"OYUN YAPIM AGRASİF"

Galatasaray'a geliş amacının sarı-kırmızılıların tarihinde yer almak olduğunu söyleyen Maicon, "Benim oyun yapım agresif ve teknik olarak da iyiyim. Galatasaray'da oynuyorsanız agresif ve teknik olmalısınız. Herkes benden hem mücadeleyi hem de savaşçı ruhu bekleyebilir" şeklinde konuştu.



"HER ZAMAN HAZIR OLMALISINIZ"

Galatasaray gibi büyük takımların büyük oyunculardan oluştuğunu belirten defans oyuncusu, "Ama sahada isim kazanmıyor. En iyi şekilde maçlar hazırlanmanız gerekiyor. Takımda önemli isimler var. Maçlar fiziksel, mental ve psikolojik olarak hazır olmasınız" diye konuştu.



"GALATASARAY'IN BANA NE KADAR GÜVENLİĞİNİ GÖSTERİR"

Bonservisine ödenen paranın hatırlatılması üzerine Maicon, "Bu para Galatasaray'ın bana ne kadar güvendiğini gösterir. Bende bunu karşılığını vereceğim. Sahada yüzde yüzümü vereceğim" diye cevap verdi.



"TARAFTARLAR HANGİ LAKABI UYGUN GÖRÜRSE TAKABİLİR"

Brezilya'da 'Defansın tanrısı' lakabının olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Ben de insanım. Hatalar yapabilirim. O yüzden bu biraz abartı takma ad olabilir. Burada başka bir takma ad da olabilir. Benim odaklandığım, bu takım için neler yapacağım. Ondan sora taraftarlar hangi isimi uygun görürse istediğini takabilir" açıklamasını yaptı.

Maicon, Porto'da forma giydiği zamanda Galatasaray ile daha önce Emirates Kupası'nda karşılaştığı ve sarı-kırmızılıların orada ne kadar büyük bir takım olduğunu gördüğünü söyledi.



"SÜPER LİG GÜCE DAYALI BİR LİG"

Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Maicon, "Güce dayalı bir lig olduğunu biliyorum. Ben hangi ligde hangi takımda hangi rakibe karşı her zaman aynı oynarım. Her maça aynı şekilde odaklanırım" dedi.

Yıldız futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Uruguaylı Diego Lugano ile görüşme yaptığını da açıkladı.