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Maicon bu akşam İstanbul'da
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Maicon bu akşam İstanbul'da

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Maicon Pereira Roque, bu akşam İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper Maicon Pereira Roque, bu akşam İstanbul'a geliyor.
Sarı-kırmızılı takım, Gomis ve Belhanda'nın ardından Maicon'u da İstanbul'a getiriyor. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun bu akşam saat 22.00'de İstanbul'a geleceği belirtildi. Prensip anlaşması sağlanan Brezilyalı stoper ile son görüşmelerin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

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