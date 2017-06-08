Mahsur kalan keçilere 7 saatlik kurtarma operasyonu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir haftadır 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AKUT'un yaklaşık 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir haftadır 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, AKUT'un yaklaşık 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi Sivri mevkisinde Mesut Yılmaza ait 22 keçi 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. 22 keçiden 17'si bölgeden atlayarak kurtulurken, 5 keçi yaklaşık bir haftadır 200 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı.

Keçilerin sahibi Yılmaz, hayvanlarının kurtarılması için durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine haber verdi. Keçilerin bulunduğu dağlık alana gelen 8 kişilik ekip, hayvanların kurtarılması için seferber oldu. Ekip, halatların yardımıyla keçilerin mahsur kaldığı alana ulaştı. Yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kurtarma operasyonu için açıklama yapan AKUT görevlisi Nilufer Uran, hazırlık yaptıklarını, operasyonun saat saat 11.00'de başlayıp 17.00'de bittiğini söyledi. Bu ve buna benzer olaylarda vatandaşların kendilerini tehlikeye atmamaları gerektiğini belirten Uran, ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)