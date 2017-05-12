Mahrem imamlarıa operasyon: 22 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da FETÖ soruşturması kapsamında emniyetin mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyetin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına 59 şüphelinin Şanlıurfa'da olduğu bildirildi. Yapılan soruşturmada bu şüphelilerden 14'ünün farklı FETÖ/PDY soruşturmalarından tutuklu olduğu, 12'sinin yakalama emriyle arandığı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 26'sı hakkında herhangi bir işlem bulunmadığı tespit edildi. 45'i hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 15'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin gözaltı işlemine ise devam edildiği belirtildi. Ayrıca 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği açıklandı.

