'Mahrem imamlar' soruşturmasında son rakamlar paylaşıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'emniyetten sorumlu mahrem imamları'na yönelik yürütülen soruşturmada son rakamları paylaştı. Buna göre, bin 63'ü tutuklu, 253'ü adli kontrol, 20'si serbest olmak üzere toplam bin 336 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'emniyetten sorumlu mahrem imamları'na yönelik yürütülen soruşturmada son rakamları paylaştı. Buna göre, bin 63'ü tutuklu, 253'ü adli kontrol, 20'si serbest olmak üzere toplam bin 336 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin son rakamları paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bin 63'ü tutuklu, 253'ü adli kontrol, 20'si serbest olmak üzere toplam bin 336 kişi hakkında işlem yapıldı.

(Abdullah Sarıca/İHA)