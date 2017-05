Mahrem İmamlar iddianamesinde örgütün gizli kodları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahrem İmamlara ilişkin hazırlanan ilk iddianamede, 'Garson' takma adlı örgüt mensubunun teslim ettiği SD kartta ele geçen kodlar dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 198 şüpheli hakkında hazırlanan Mahrem İmamlar iddianamesinde, tanık ifadelerine genişçe yer verildi. İddianamede, terör örgütünün "mahrem" nitelikli sözde Emniyet Teşkilatı yapılanmasında üst düzey görev üstlenen "Garson" takma adlı şahsın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek örgütün mahrem imamlarıyla ilgili açıklamada bulunmak istediği ve cep telefonu ile örgütsel işleyiş ve mensuplarına ilişkin birçok bilgiyi içerir 2 adet SD kartı teslim ettiği anlatıldı.

"Garson" mahlaslı gizli tanık, iddianameye giren ifadesinde, kendisinin de mahrem imam olduğunu, mahrem imamlar olarak ayda bir Ankara'da toplantılar düzenlediklerini, toplantı yerini kendi adlarına kayıtlı olmayan telefon hatları kullanarak kararlaştırdıklarını belirtti.

Söz konusu toplantıya 5 bölgenin sorumluları olan kişilerin katıldığını, savcılığa teslim ettiği SD kartlar içindeki bilgilerin toplantılarda kayıt altına alınan bilgiler ile kendisinin aynı süreçte öğrenerek kayda geçirdiği bilgiler olduğunu anlattı. Gizli tanık bu SD kartlarda örgüt tarafından emniyet teşkilatı içerisinde yer alan herkesin örgüte yakın veya uzak olup olmadığı, örgüt ile ilgili kanaati, mezhebi, dünya görüşü, siyasi görüşüne göre yapılan sınıflandırmaların yer aldığını söyledi.



PARALAR 5 BÖLGENİN ÜST DÜZEYDEKİ TEMSİLCİLERİNE AKTARILIYOR

'Garson' takma adlı gizli tanığın ifadesine göre, Türkiye örgüt tarafından 5 büyük bölgeye, bu büyük bölgeler de kendi içerisinde küçük bölgelere ayrıldı. Bu alt bölgelerin sorumluları da mahrem hizmetler sınıfında yer alıyor. Alt bölgelerden toplanan bilgiler 'himmet' olarak tabir edilen paralar 5 bölgenin üst düzeydeki temsilcilerine aktarılıyor. Bu şekilde bir bilgi ve maddî kaynak havuzu oluşturuluyor. Tüm personel ile ilgili bilgiler de bu şekilde kayıt altına alınmış oluyor.



TEŞKİLAT TEK TEK FİŞLEMİŞLER

SD kartta yer alan 'Güncel Lise Kitabı' başlıklı dosyada Türkiye'de görev yapan tüm polis memurları ile ilgili bilgiler bulunuyor. Bu bağlamda 'N' alt başlığıyla bu kişilerin sicilleri, 'Y.O. kazanma durumu' alt başlığıyla memurluktan amirliğe geçiş sınavını kazanıp kazanmadığı, 'AD' başlığıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan tüm görevlilerin örgüt üyesi olsun veya olmasın isimleri, 'yıllık ödev' başlığıyla kişilerin çalıştığı emniyet birimi veya şubeyi, 'Eş meslek' başlığıyla eşlerinin çalışıp çalışmadığı, çalışıyor ise ne iş yaptığı, 'Eş devam' başlığıyla eşlerinin sohbet olarak nitelendirilen toplantılara katılıp katılmadığı, '2015 BB' başlığıyla yine büyük bölge olarak kastettiğimiz bölgeler, '2015 Mart alan' başlığı ise bu kişilerin FETÖ/PDY örgütüne bakış açısını gösteriyor.



ÖRGÜT ÜYELERİ HER ŞEYİ SATIR SATIR KODLAMIŞ

Dosyalarda, '2015 Mart alan' başlığı içerisinde yer alan diğer ibarelerden '0' ibaresi dikkat çeken kodlardan. Bu ibare 2014 yılından sonra Polis okullarına girdiği için hakkında yeterli bilgi sahibi olunamayan kişileri temsil ediyor. 'AD' örgüt içerisinde yer almayan kişiler, 'C' daha önce sohbetlere katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş olan kişiler, 'Dil' ibaresiyle örgüt üyesi olmayan ancak muhafazakar olduğu değerlendirilerek örgüte dahil etme potansiyeli olduğunu düşünülen kişileri ifade ediyor. 'Dil' ibaresi kendi içerisinde de 'Dil1', 'Dil2' ve 'Dil3' olarak 3'e ayrılıyor. 'Dil1' örgüte dahil edilmesi zor olarak değerlendirilen, 'Dil2' örgüte dahil edilmesi orta zorlukta olduğu düşünülen, 'Dil3' ise örgüte dahil edilmesi kolay olarak görülen kişilerdir.

İhraç edilenler ve açığa alınanların maaşı FETÖ'den

Örgütün giderleri için belirlenen isimler ise şöyle; Maaş:Herhangi bir işte çalışmayan kişilere verilen maaş adı altındaki para. Takviye:Örgüt yöneticileri ve liderinin harcamış olduğu örgüt iş ve işlemleri için kullanılan para. Rehberlik:Grup abisi yani öğretmenin öğrencileri yani örgüt üyeleriyle yapmış olduğu toplantılar esnasında kuruyemiş, meyve ve pasta börek için yapılan masraf kalemi. Avukat:17/25 Aralık sonrası 15 Temmuz öncesinde EGM'de FETÖ üyesi olmaktan adli ve idari soruşturma geçiren kişilere yapılan avukat ücreti kalemi. İhraç:17/25 Aralık sonrası ihraç olan FETÖ üyesine devletten aldığı maaş kadar ödenen para kalem. Açık: 17/25 Aralık sonrası açığa alınan FETÖ üyesine devletten aldığı maaşı tamamlamak için ödenen para kalem.

"Think Tank: FETÖ için düşünce kuruluşlarına ödenen para"

Örgütün sabit giderleri adlı dosyadaki kodlardan dikkat çekenler şöyle: "İnternet gideri: Adı şu an için bilinmeyen WEB siteleri için para medya birim sorumlusuna verilen para. Aktif: Aktif haber internet sitesi için ödenen para. Dergi: Aylık basılan Nokta dergisine ödenen para. Think Tank: FETÖ'nün kontrolünde olan ve adı şu an için bilinmeyen örgütün kamuoyunu etkilemek için kurmuş olduğu düşünce kuruluşlarına ödenen para.

(Başak Akbulut/İHA)