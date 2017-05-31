'Mahrem imamlar' iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin 'Mahrem İmamlar' soruşturmalarından ilki tamamlanarak, 198 şüpheli hakkında örgüt yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün emniyet teşkilatını çeşitli kodlarla adlandırdığı, buna göre Terörle Şubeye 'Tarih', İstihbarata 'İngilizce', Çevik Kuvvete 'İlk Yardım', Özel Harekata ise 'Spor' ismi verildiği belirtildi.
FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına ilişkin "Mahrem İmamlar" soruşturmalarından ilki tamamlanarak, 198 şüpheli hakkında örgüt yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün emniyet teşkilatını çeşitli kodlarla adlandırdığı, buna göre Terörle Şubeye "Tarih", İstihbarata "İngilizce", Çevik Kuvvete "İlk Yardım", Özel Harekata ise "Spor" ismi verildiği belirtildi.
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