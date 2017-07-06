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Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman'a övgü dolu sözler
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Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Uslu ve Önder Fırat basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. Uslu, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın futbolda çok önemli bir isim olduğunu ifade ederek 'Aykut Kocaman, futbolun Obradovic'i' dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Uslu ve Önder Fırat basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi. Uslu, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın futbolda çok önemli bir isim olduğunu ifade ederek "Aykut Kocaman, futbolun Obradovic'i" dedi.
Topuk Yaylası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Uslu ve Önder Fırat önemli ifadeler kullandı. Futbolda da basketbolda olduğu gibi bir düzen kuracaklarını anlatan Mahmut Uslu, "Basketbolda Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var. Nasıl basketboldan Ozan Balaban sorumluysa futbolda da yönetici arkadaşımız Ali Yıldırım sorumlu. Bizim olmazsa olmazlarımız var bu sene. Hep beraber Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacağız" dedi.

"TRANSFERLERİN YÜZDE 90'I BİTTİ"
Oyuncu satmadan oyuncu alamadıklarını belirten Uslu, "Transferlerin yüzde 90'ı bitti, bazı şeyler gelişirse yeni transfer olabilir" dedi. Son iki senede çifte standardın olduğunu söyleyen Mahmut Uslu, "Umut ediyoruz ki çifte standartlar ortadan kalkacak. 'Çıtır ettiler bizi' dedik, cezaları ödedik, mahrumiyet cezası aldık. 'Bizi doğradılar' diyen yönetici ceza heyetine verilmedi. Federasyonla diyalog kuracağız. Biz onlara onlar bize muhtaç. Fenerbahçe olarak Türk sporuna hizmet veriyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk inşallah da olacağız. Federasyon yönetiminden bu işleri düzeltmesini bekliyoruz. Düzelteceklerine inanıyoruz. Biz bunu tüm takımlar için söylüyoruz. Bazı çok iyi hakemlerimizin kafalarında başka düşünceleri var, ben bunu çalarsam ne olacak diye düşünüyorlar" açıklamasında bulundu.

"KOMBİNELERDE 30 BİNİ BULURUZ"
Kombine satışlarında hedefin 30 bin civarında olduğunu kaydeden Mahmut Uslu, "Taraftarın sahip çıkacağına inanıyorum. Taraftar olmadan başarı da olmaz. Mutlaka taraftar gelecek" dedi. Uslu Fenerbahçe gibi dünyada bir tek Barcelona'nın olduğunu vurgularken "Basketbola, diğer branşlara büyük yatırımlar yapıyoruz. Olimpiyatlar için oyuncular hazırlıyoruz. Bizim en büyük belamız NBA. Datome'ye teklif yaptılar, adamlığından uzattı, 450 bin Euro daha fazla verdiler. Bogdanovic üç yıllığına, 36 milyona anlaştı. Vesely takımda kalacak, Udoh'a NBA'den teklif var, ama çözüyoruz. O da kalacak." şeklinde konuştu.

"SİNAN GÜLER, FENERBAHÇELİ"
Galatasaray'dan transfer edilen Sian Güler'in Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Mahmut Uslu, "Zamanında Tanjevic'e alalım dedim, çok genç dedi. Tanjevic'in yaptığı tek hatadır onu almamak" dedi. Asbaşkan Önder Fırat da hakemlerin kendilerine vazife çıkardığını, merkez hakem kurulu değişse de bir şeyin fark etmeyeceğini söyledi.
(Ali Yıldız - Bozhan Memiş /İHA)

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