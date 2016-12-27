27.12.2016 10:29 Mahmut Ciğer: Yeni yıldaki hedef ciromuz 480 milyon TL

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi ziyaret etti, üretim alanlarını inceledi. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi ziyaret etti, üretim alanlarını inceledi.



Vali Nayir, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ciğer, Fabrika İşletme Müdürü Metehan Besen, İdari İşler Müdürü Bülent Arık tarafından karşılandı.



Fabrikadaki üretim alanlarını gezerek personelle görüşen Vali Ahmet Hamdi Nayir'e Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ciğer bilgiler verdi.



Kahramanmaraş Kağıt Sanayi'nin 2012 yılında Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başladığını aktaran Mahmut Ciğer, 2016 yılında Kahramanmaraş ve Kütahya'ya 30 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Ciğer, "Katma değerli üretime yönelik bu yıl 30 milyon liralık yatırım yapan Kahramanmaraş Kağıt, 380 milyon TL ciro öngörüyor. 2017 yılında temkinli büyüme planlayarak 480 milyon TL ciro hedefliyoruz" dedi.



Kahramanmaraş Kağıt Sanayi'nin Kütahya ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağladığına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kütahya için üreten, istihdam sağlayan herkes bizim nezdimizde çok kıymetli. Yapılan yatırımların büyüyerek gelişmesini diliyorum. İlimizin kalkınmasında elini taşın altına koyan, gayret sarf eden tüm yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. (EFE)

