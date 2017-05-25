Mahkumların el işi sergisi açıldı

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar tarafından yapılan el işleri, giyim ve yöresel gıda ürünlerinin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar tarafından yapılan el işleri, giyim ve yöresel gıda ürünlerinin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş Adliye binası bodrum katında açılışı yapılan sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. 4 ay süren eğitim süresinin ardından hazırlan el işleri ve yöresel lezzetlerin satışından elde edilen gelir, kurum ve mahkumlar arasında paylaşılacak.

Mesleki becerilerin mahkumlar üzerinde önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çeken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, "Mahkumların yasa ve mevduatlarımızın uygun gördüğü izin ve yetkilerle hem belirli iş kollarına ait mesleki becerilerini kazanmalarını sağlamak suretiyle rehabilitasyonlarına imkan sunmak, hem de ceza infaz kurumlarımızın atıl yerler olmaktan çıkartıp üretime katkı sunan birimler haline getirmek konusunda Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurt Müdürlüğü atölye faaliyetleri bu sergiyi açmıştır" dedi.

Sergi hakkında bilgi veren kurs öğreticilerinden Merve Amaç, "Sergimizde çok güzel ürünler hazırlandı. Bayan hükümlülere giyim kursu verdim. Çok değişik tekstil ürünlerini öğrettim. Benim için en güzel yanı elleri iğne iplik tutmayan mahkumlara meslek edindirmek oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra uyum sağlayabilmeleri çok güzel bir duygudur" diye konuştu.

Sergide 43 parça il işinin sergilendiğini kaydeden kurs öğreticilerinden Ejder Topal ise, "Cezaevinde yaklaşık 180 mahkum tarafından bu sergi hazırlanmıştır. Ayrıca ceza infaz kurumumuzda açılan kurslardaki öğretmenlerimizin mahkumları yönlendirmesiyle 43 parça el işi ürünler sergilenmektedir. Bunların satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı cezaevi iş yurtlarına bir kısmı da mahkumlara kalmaktadır" dedi.

(Muhammet Özer - Çağrı Solak /İHA)