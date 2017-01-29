Mahkeme Trump'ın göçmen yasağını askıya aldı

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı.
ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin süresiz diğer mültecilerin diğer mültecilere de 4 ay giriş yasağı getirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. ABD'de federal mahkeme, Trump'ın kararnameyi geçici olarak askıya aldı. New York Bölge Hakimi Ann Donnelly, kararı 'kararın onarılamaz bir zarara neden olabileceğine' hükmetti. ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, adli karara uyulacağı ancak Trump'ın aldığı kararın yürütüleceği dile getirildi. (Muhammed Mollaoğlu / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.