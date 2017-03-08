Mahkeme başkanından darbecilere 'yazılı mesaj' uyarısı

Cumhurbaşkanına suikast davasında mahkeme başkanı sanıklara uyarıda bulundu. Soru sormaları için sanıklara verilen kağıt kalemlerin sanıklar arasında mesajlaştığını belirten duruşmayı bir anda durdurdu ve uyarısını yaptı.

Cumhurbaşkanına suikast davasında mahkeme başkanı sanıklara uyarıda bulundu. Soru sormaları için sanıklara verilen kağıt kalemlerin sanıklar arasında mesajlaştığını belirten duruşmayı bir anda durdurdu ve uyarısını yaptı.

Duruşmanın 10'uncu gününde Mahkeme Başkanı Melikşah Baştoğ sanık teknisyen Astsubay Aydın Özsıcak ifade verdiği sırada 'Bir dakika' diyerek, sanıklara seslendi. 'aranızda yazışmalar yaptığınızı görüyorum. Biz size o kâğıt kalemleri sorunuz varsa yazın, not alacaksanız alın diye verdik. Kendi aranızda yazışın diye vermedik. Eğer böyle yaparsanız kâğıdı kalemi toplatırım. Böyle bir usul yok' diyerek uyardı.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)