Mahallelinin baskısı seyyar satıcıyı zabıtadan kurtardı

Antalya'daki kapalı pazar yerinin dışında tezgah açan seyyar satıcıya kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ürünlerine el koyup cezai işlem uygulamak isteyen zabıta, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Zabıta, 'Hem şikayet ediyorsunuz hem bırakın diyorsunuz' diyerek serzenişte bulunurken o anlar kameraya yansıdı.

Antalya'daki kapalı pazar yerinin dışında tezgah açan seyyar satıcıya kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ürünlerine el koyup cezai işlem uygulamak isteyen zabıta, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Zabıta, "Hem şikayet ediyorsunuz hem bırakın diyorsunuz" diyerek serzenişte bulunurken o anlar kameraya yansıdı.

Olay Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında meydana geldi. İddiaya göre, ticari aracıyla pazar etrafında seyyar olarak satış yapmak isteyen bir kişiye, Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etmek istedi. Pazar etrafındaki kaldırımda seyyar olarak satış yaptığı gerekçesiyle şahsa işlem yapmak isteyen zabıta ekiplerine satıcı bir müddet direndi. Vatandaşların şikayeti üzerine seyyar satıcının ürünlerine el koyan zabıta, satıcının uzun süre dil dökmesine rağmen ikna olmadı.



"HEM ŞİKAYET EDİYORSUNUZ HEM SALIN DİYORSUNUZ"

Bu sırada pazarda alışveriş yapan çevredeki vatandaşlar, cezai işlem yapmak isteyen zabıtanın seyyar satıcıyı bırakması yönünde ricada bulunmaya başladı. Bir anda ne yapacağını şaşıran zabıta ise, "Burada engelli vatandaşların geçişini engelliyor. Hem şikayet ediyorsunuz, hem de salın" diyorsunuz diyerek serzenişte bulundu. Bu sırada kendisini emekli müfettiş ve belediye başkanının akrabası olarak tanıtan bir kişinin söyledikleri ise dikkat çekti. Zabıtaya "Belediye Başkan benim yeğenim" diyen vatandaş, "Sana saygı duyuyorum ama kendini strese sokma, cezai işlem yapma" diyerek ricada bulundu. Ardından birden kendini vatandaşların çemberinde bulan zabıta, vatandaşların talebi üzerine seyyar satıcının eşyalarını geri verdi.

Zabıta, vatandaşlar sayesinde cezadan ve eşyalarının alınmasından kurtulan satıcıyı bir daha bu şekilde satış yapmaması konusunda uyarıda bulundu ancak aracın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

(Suat Metin/İHA)