Mahalleli ile torbacıların silahlı çatışması kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle esnafı ile torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle esnafı ile torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir Mahallesinde yaşanan olayda tarafların önce tartıştığı, ardından tartışmanın bir anda büyüdüğü ve silahlı çatışmaya dönüştüğü görüldü. Çatışma sonucu mahalle esnafından bilgisayar tamircisi Ertuğrul Karakuş hayatını kaybederken, iki taraftan birer kişi de yaralandı.

Olay yerinde bulunan bir tabanca polis tarafından incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken, polisin olaya karışanların yakalanması için çalışmalarını sürdüğünü öğrenildi.

