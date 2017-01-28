'Mağlubiyeti hak etmedik'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadıklarını kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak, mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadıklarını kaydetti. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Camunak, mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadıklarını belirterek, oyuncularının sahada duruşlarının pozitif olduğunu söyledi. Ama iyi oynanan futbolun bazen karşılığının alınamadığını dile getiren Camunak, bunun da o maçlardan biri olduğunu kaydetti. (İsa Akar-Adem Akalan/İHA)
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