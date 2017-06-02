Mağazaya daldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ilginç kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte mağazanın vitrinine daldı. Başka bir araçla çarpışıp direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili kaldırıma çıkarak bir mağazanın vitrinine girdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ilginç kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte mağazanın vitrinine daldı. Başka bir araçla çarpışıp direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili kaldırıma çıkarak bir mağazanın vitrinine girdi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda Safiye G. (48) yönetimindeki 35 TT 547 plakalı otomobil önce ters şeritte park halindeyken yola çıkmak isteyen Zeki K. (51) yönetimindeki 45 SU 740 plakalı araca çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Safiye G. duramayarak kaldırıma çıktı ve bir mağazanın vitrinine girerek durabildi.

İlginç kazada yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İlker Uyar /İHA)