Mağazalarda jammerlı hırsızlığa son

Antalya'da güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, mağazalardaki ürünlerin alarmlı barkotlarını 150 TL'ye maledilen jammer ile etkisiz hale getiren hırsızları belirlemek için jammer tespit cihazı geliştirdi.

Antalya'da güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, mağazalardaki ürünlerin alarmlı barkotlarını 150 TL'ye maledilen jammer ile etkisiz hale getiren hırsızları belirlemek için jammer tespit cihazı geliştirdi.

Antalya'daki Ulusal Savunma Sanayi Ltd. Şti. firmasının sahibi Veli Erçelik'i, 4 ay önce İsviçre'den arayan bir mağaza sahibi işletmelerinde jammer (sinyal boğucu) cihazı ile hırsızlık olayı olduğunu söyledi. Erçelik, jammer cihazını bloke eden bir cihaz üretmesini isteyen firma sahibine jammer tespit cihazı yapabileceği bilgisini verdi. Erçelik, ilk olarak internetteki alışveriş sitelerinden 100-150 TL'ye ulaşılan jammer cihazını edindi ve bu cihazı mağazalarda tespit edebilmek için AR-GE çalışması yaptı. 3 aylık çalışmanın sonucunda üretilen cihaz, kapıya yakın bir yere konulunca jammeri tespit edip hırsızlığın önüne geçiyor. Ukrayna ve İsviçre'den ilk taleplerini alan Erçelik'in şimdiki hedefi ise Türkiye pazarına açılmak.

Hırsızların, sigara paketi büyüklüğündeki jammer cihazı ile girdikleri mağazada, gözlerine kestirdikleri ürüne bağlı olan alarmlı barkotun üzerine jammer cihazını yaklaştırdığını belirten Erçelik, cihaz sayesinde barkotun sinyali kesilince hırsızların kapıdan ellerini kollarını sallaya sallaya çıktığını söyledi.

Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren üç firmadan biri olan Antalya'daki Ulusal Savunma Sanayi Ltd. Şti. firmasının sahibi Veli Erçelik, 17 yıldır Türkiye'de savunma sanayiine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve cihazlar ürettiklerini söyledi.

İsviçre'den bir kişinin kendilerinden jammer cihazını bloke eden bir cihaz üretmelerini istediğini kaydeden Erçelik, "Biz de neden niye sorduk. Mağazalarında jammer cihazı ile hırsızlık olduğunu tespit ettiğini söyledi. Biz de jammer cihazını bloke eden değil, tespitini yapan bir cihaz geliştirebileceğimizi söyledik. Bir Ar-Ge çalışması yaptık. 3 ay içinde jammer tespit cihazını yaptık" dedi.



"150 TL'YE JAMMER ALIYORLAR"

Hırsızların kullandığı jammer cihazına internette 100-150 TL arasındaki bir fiyatla ulaşılabildiğini aktaran Erçelik, "Basit bir jammer devresi, kötü niyetli tüm kişiler mağazalarda hırsızlık amacıyla kullanabiliyor. Çin'de bu cihazı üreten firmaya ziyaret gerçekleştirdim. Müşterilerinin çoğunluğunun Türk ve Rus olduğunu belirttiler. Mağazalarda jammer cihazıyla hırsızlık yapıldığı anda bizim ürettiğimizi jammer tespit cihazı kapıya bir iki metre kala alarm veriyor. Dünyada ilk defa yapılan bir sistemi 3 aylık bir sürede gerçekleştirdik. Batarya veya adaptörle çalışan cihaz, kapıya yakın bir yere konularak hırsızlık engellenebilir" diye konuştu.



"TÜRKİYE PAZARINA YENİ GİRİYOR"

Jammerli hırsızların elektronik ve giyim mağazalarını daha çok kullandığını kaydeden Erçelik, "İlk siparişimizi Ukrayna'dan aldık. 50 adet cihazımızı ihraç ettik. Türkiye piyasasına ürünümüzü daha tanıtmadık. İsviçre'den bir zincir giyim mağazası sahibi gelip incelemelerde bulunacak. Hırsızlar teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Ay sonu mağazaların yüklü miktarda zararı oluyor. Bizim ürünümüzün maliyeti ise o zararın çok çok altındadır" dedi.



"UKRAYNA VE İSVİÇRE'YE İHRAÇ"

Jammer tespit cihazının bedelini bin 500 TL olarak belirlediklerini ifade eden Erçelik, "Montajlık bir durum yok. Kurulumu basittir. Kargoyla dahi ulaştırılabilir. Ukrayna ve İsviçre'ye ihraç ediyoruz ama bizim esas ulaşmak istediğimiz yer ülkemizdir. AVM ve diğer mağazalara cihazımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Hırsızların bizim jammer tespit cihazımızı etkisiz hale getirebilecek bir ürün üretmeleri imkansız" dedi.



"İKİ MAĞAZASINDA SAYIMDA EKSİK ÇIKIYORDU"

Mehmet Gök, Antalya'nın en işlek caddesinde iki tekstil mağazasının olduğunu belirterek, "Mağazalarımızda sürekli hırsızlık oluyor. Bütün ürünlerimiz alarmlı olmasına rağmen ay sonu yaptığımız sayımlarda eksikler çıkıyor. Bunun nereden ve nasıl olduğunu çözememiştik. Sonra diğer mağazadaki arkadaşlarımızdan hırsızların jammer aletiyle alarmların etkisiz hale getirip hırsızlık yapıldığını öğrendik. Bunu engellemek için de jammer tespit cihazının kullanıldığını gördük. Mağazamıza çıkışına taktık, jammerli hırsızları etkisiz hale getirdik. Müthiş bir buluş" diye konuştu.



"RAHATLIKLA HIRSIZLIK YAPIYORLAR"

Mağaza sahibi Tutku Polat, her zaman çeşitli hırsızlık olayları yaşadıklarını aktararak, "Son dönemde barkotlu ürünlerimizin da çalındığını fark ettik. Alarm olmasına rağmen hırsız kapıdan rahatlıkla çıkıyormuş. Hırsızla alarmın üzerine ellerindeki jammer cihazını koyup, ürünle kapıdan rahatlıkla çıkabiliyorlar. Biz de bu işi güvenlik firmalarına danışarak çözdük. Şimdi kapının yanına koyduğumuz jammer tespit cihazı ile bu türlü hırsızlıkların önüne geçtik" dedi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)