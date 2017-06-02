Mağaradan terörist cesedi çıktı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve mağara içerisinde daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve mağara içerisinde daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda tespit edilen 9 adet sığınak ve mağara içerisinde daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist cesedinin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca 3 MG-3 makineli tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 19 tüp, 2 el yapımı patlayıcı, 250 gram C-4 patlayıcı madde, 4 akü, 620 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

(İlker Turak /İHA)