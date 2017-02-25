Maganda kurşununun isabet ettiği damat öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde havaya rastgele ateş edildiği iddia edilen düğünde damat kendisine isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde havaya rastgele ateş edildiği iddia edilen düğünde damat kendisine isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Parapara Mahallesinde akrabası olduğu kadınla dünya evine girmeye hazırlanan 23 yaşındaki Mustafa A.'nın düğününde havaya rastgele ateş açıldı. Damat Alkan, nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan damat, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Mustafa A.'nın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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