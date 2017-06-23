Maganda kurşunu küçük Sıla'yı hayattan kopardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evlerinin önünde oynarken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sıla Önal toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evlerinin önünde oynarken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sıla Önal toprağa verildi.

12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıla Önal, Ocaklı Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada aniden yere yığılarak kanlar içinde kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sokağa çıkan dede Ali Şahin Çelenk ve evde bulunanlar Sıla'yı yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Dörtyol devlet hastanesine kaldırılan Sıla Önal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopside Sıla'nın nerden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu isabet etmesi sonucu öldüğü belirlendi.

Dede Ali Şahin Çelenk, "Torunum kardeşleri ve arkadaşlarıyla sokakta oyun oynuyorlardı. Birden diğer yanında bulunan kardeşi yanıma gelerek dede kardeşim bayıldı dedi. Hemen dışarı çıktım torumun yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatıyordu. Hastaneye kaldırılan torunumun başına isabet eden bir kuşun sonucu öldüğünü öğrendik" dedi.

Dede Ali Şahin silah magandalarına seslenerek, "Sizin bir anlık kurşun atma sevinciniz bir başkasının hayatına mal olmakta. Sokak aralarında silah sıkmasınlar" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Yapılan işlemlerin ardından Sıla'nın cansız bedeni hastane morgundan alınmasının ardından helallik için baba evine getirildiği sırada sinir krizi geçiren anne Yonca tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

İnşaat işçisi Necati ve Yonca Önal ailesinin 3 evladından biri olan Sıla, kılınan cenaze namazının ardından Ocaklı mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

(Necati İvgin/İHA)