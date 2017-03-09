Maganda kurşunu cinayetinde 'para teklif edildi' iddiası

İstanbul Kağıthane'de komşusunun balkonundan düğün eğlencesini izlediği sırada maganda kurşunu isabet eden Hülya Özdemir'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan Hülya Özdemir'in oğlu, 'Davadan vazgeçmemiz için bize para teklif ettiler' dedi.

İstanbul Kağıthane'de komşusunun balkonundan düğün eğlencesini izlediği sırada maganda kurşunu isabet eden Hülya Özdemir'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma sonrası açıklama yapan Hülya Özdemir'in oğlu, "Davadan vazgeçmemiz için bize para teklif ettiler" dedi.

Kağıthane'de komşusunun evinin balkonunda düğün eğlencesini izlediği sırada isabet eden kurşun nedeniyle 3 çocuk annesi Hülya Özdemir'ih ölümüne ilişkin 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

"Eşimin ölümünden sonra müşkül durumlara düştük"

Duruşma sonrası açıklama yapan Özdemir ailesi, sanığın bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediklerini söylediler. Hülya Özdemir 'in eşi Kemal Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamasa, "Yüce mahkemeden katillerin bulunmasını, dışarıda gezmemesini, cezalandırılmasını istiyorum. Çocuklarımızla çok müşkül durumlara düştük, çok sıkıntılar çektik, evimizi taşıdık, katiller dışarda geziyordu. Bir ay cezaevinde yatıp çıktı. Bugün mahkeme oldu, inşallah mahkememiz hayırlısıyla neticelenir ve sıkıntıdan kurtuluruz" dedi.

"Davadan vazgeçmemiz için bize para teklif ettiler"

Hülya Özdemir'in oğlu Erdi Özdemir ise, olayın ardından sanığın davadan vazgeçmeleri için kendilerine para teklif ettiğini iddia etti. Erdi Özdemir, "Sanık bize sürekli 'Bu olayın üstüne düşmeyin, size şu kadar para verelim, ev alabileceğiniz bir yere geçin' dedi. Biz tabi ki bunları kabul etmedik. Hasta kardeşimiz var. Annemin katilin bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Otizmli kardeşimin durumunu düzeltmemiz çok zor oldu. Yaklaşık 1 ay hiç uyumadı, sürekli o anı yaşadı. Annemizin katili bulunduğu zaman iyi olacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından baba Kemal Özdemir, otizmli Kenan Eren ile Erdi ve Eda Özdemir adliyeden ayrıldı.

(Başak Akbulut/İHA)