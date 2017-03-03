Maduro'dan Trump'a destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı konuşmasını takdir etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı konuşmasını takdir etti. ABD Başkanı Donald Trump salı günkü kongrede uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, psikotrop maddelerinin dikkatli kullanımı hakkında tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etmesinin ardından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çarşamba günü Sucre eyaletinde yaptığı konuşmada, ilk defa bir Amerika Başkanından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etme konusunda söylemler duyduğunu ifade etti. Venezuela Devlet Televizyonu tarafından aktarılan konuşmada, Amerika'nın uyuşturucuyu toplumsal bir problem olarak gören ilk ülke olduğunu ve bunun dünya genelinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye temel teşkil edeceğine yer verildi. Ayrıca Nicolas Maduro, iki ülke arasındaki egemenlik ve saygıya dayalı diyaloğun geliştirilmesini arzuladığını ifade etti.
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