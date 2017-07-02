Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Madımak'ta hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Madımak'ta hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı

Sivas'ta Madımak Olayları'nın 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü, olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi anısına eski Madımak Oteli'ne karanfil bıraktı.

Sivas'ta Madımak Olayları'nın 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü, olaylarda hayatını kaybeden 37 kişi anısına eski Madımak Oteli'ne karanfil bıraktı.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında kente gelen davetlilerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere 37 kişinin öldüğü olayların 24'üncü yıl dönümü kapsamında bugün yapılan anma programı için kentte tedbirler artırıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve bazı protokol üyeleri valilik binasından yürüyerek eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi binasına geldi. Vali Gül ve beraberindekiler bina içerisinde oluşturulan ve olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "24 yıl önce elim bir olay neticesinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, rektörümüz, Cem Vakfı Genel Başkanımız ile beraber buradayız. Öncelikle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. Bu olay milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yapılmış bir olaydır. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti, mağduru başta Sivaslılar olmak üzere, aileler ve bütün milletimizdir. Allah bu tür olayları tekrarlatmasın. Birlik beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. Bu coğrafyada beraber yaşama ve kardeşliğimizi muhafaza etme durumundayız. Şer güçler geçmişte de, şimdi de, gelecekte de bu tür provokasyonlara girecektir" dedi.
Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise, "24 yıl önce 2 Temmuz 1993'te yaşanan bu insanlık ayıbını anmak için katledilen canlarımızı anmak için buradayız. İsteriz ki bu olaylar bir daha yaşanmasın. Yalnız Sivas'ımız bu ayıbını temizlemeli Sivaslılar ile temizlemeli tüm Sivaslıların da bu acıya sahip çıkması gerekir. Acılar paylaşarak azalır dolayısıyla bu gerginliklerden beslenenler olabilir. Ama siz güçlü olacak, dik duracaksınız ki o şer güçler ülkemizde çeşitli bölgelerimizde bu katliamları gerçekleştirmesin, yapamaz hale gelsinler" diye konuştu.
Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren kente giriş noktalarında polis ekipleri uygulama noktaları oluşturdu. Anma etkinlikleri için şehir dışından gelenleri taşıyan otobüs ve araçlar, denetim noktalarında durdurularak bagaj kontrolü yapıldı. Ayrıca otobüslerde seyahat eden kişilerin de kimlikleri kontrolden geçirildi. Kontrol işlemleri tamamlanan araçların kent merkezine girmelerine izin verildi.
(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Bugün harita değişiyor! Resmen adaları veriyorlar!
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Erdoğan: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Galatasaray transferde hız kesmiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Sıcak havayı topraktan geçirip soğuk hava üretiyor
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da dayanamadı
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Fenerbahçe için müthiş iddia !
Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan koca öldü
Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest bırakıldı
Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest bırakıldı
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Aşırı sıcaklar onları da vurdu
Aşırı sıcaklar onları da vurdu
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English