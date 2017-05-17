Madencinin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bir kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Esen Çavuş'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Çavuş'un botu da tabut içinde aileye teslim edildi. Yakını gelmeyen Levent Korkmaz'ın cenazesi de karayoluyla memleketine gönderildi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bir kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Esen Çavuş'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Çavuş'un botu da tabut içinde aileye teslim edildi. Yakını gelmeyen Levent Korkmaz'ın cenazesi de karayoluyla memleketine gönderildi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerin cansız bedenleri patlamadan yaklaşık 8 saat sonra çıkartılırken otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

37 yaşındaki Esen Çavuş'un cenazesi Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çavuş'un eşi Serap Çavuş ve kız kardeşi Meryem Aşık naaşın gelmesinin ardından feryat etti. Serap Çavuş ile kız kardeş Meryem Aşık uzun süre birbirlerine sarılarak ağladı.

Serap Çavuş, "Ben sensiz ne yaparım, Allah'ım gitti, baba bıraktı gitti, Esen gitti Esen. Benim gücüm yetmez ben her şeye dayanırım ama buna dayanamam. Benim gücüm nasıl yeter, Ah benim Esen'im ah, Esen neredesin?, Neredesin yavrum neredesin" diyerek ağıt yaktı. Madencinin botlarının da tabutun içerisinde olduğu görüldü.

Öte yandan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Levent Korkmaz'ın yakını cenazeyi almaya gelmedi. 2 maden işçisinin cenazeleri defnedilmek üzere karayoluyla Zonguldak'a götürüldü. Esen Çavuş'un cenazesi Zonguldak'ın Devrek ilçesi Hüseyin Çavuşoğlu köyüne Levent Korkmaz'ın ise Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı köyünde defnedilecek.

(Adem Akalan/İHA)