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Madencilerin cansız bedenine ulaşıldı
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Madencilerin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki maden kazasında mahsur kalan iki işçinin cansız bedenlerine yatay şekilde 830 metrede ulaşıldığını bildirdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki maden kazasında mahsur kalan iki işçinin cansız bedenlerine yatay şekilde 830 metrede ulaşıldığını bildirdi.
Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iki işçi mahsur kalmıştı. 39 yaşındaki Levent Korkmaz'ın Zonguldaklı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, emekliliğine 2 ay kaldığı belirtildi. Korkmaz'ın Türkiye'nin çeşitli madenlerinde çalıştığı belirtilirken, Antalya'daki madende ise 1.5 aydır çalıştığı öğrenildi.
35 yaşındaki Esen Çavuş'un ise bir süre turizm sektöründe aşçılık yaptığı, daha sonra ise maden sigortası nedeniyle tekrar bu sektöre geri döndüğü ve 1.5 yıldır Antalya'da çalıştığı öğrenildi. İki işçinin yatay şekilde 830 metrede yanmış şekilde bulunan cansız bedenleri, yine kendi arkadaşlarının çabaları sonucu çıkarıldı. Mesai arkadaşları, 7 saatin sonunda üçüncü denemelerinde mahsur kalan iki arkadaşlarına ulaşabildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından battaniyeye sarılan cesetler ambulanslarla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"2 İŞÇİMİZİ KAYBETTİK"
Antaya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesi, Ovacık Mahallesi'ndeki Balyak Madencilik'e ait kömür ocağında akşam saatlerinde meydana gelen kazada 2 işçiyi kaybettiklerini söyledi.
112'ye ilk ihbarın 19:43'de geldiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, " Ardından hem Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye,AFAD ve maden ocağının kendi tahliye ekipleri çalışmaya başladı. İki işçimizin malasef cesetleri tünelden çıkarıldı. Allah Rahmet eylesin" dedi.

"PATLAMA DEĞİL GAZ SIZINTISI"
Madende bir patlama yada göçük durumunun olmadığını dile getiren Karaloğlu, "Gaz sızıntısı var. Yoğun bir gaz sızıntısı var. Arkadaşlarımızın gazdan etkilenerek öldüklerini düşünüyoruz. Ama kesin sonuçlar otopsi sonrası belli olacak. Gaz sızıntısı sonucu meydana gelmiş bir kaza. Soruşturma başlatıldı. Etraflıca savcılık ve jandarma ekiplerimiz soruşturuyor.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü olayı inceleyecek" dedi.

"TÜNELDE 10 İŞÇİ VARDI"
Vardiyada işçi sayısının 14 olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, " Olay meydana geldiğinde 10 tanesinin tünelde olduğunu biliyoruz. İki işçimize ulaştığımız yer 830 metre. Bu tünel yatak bir tünel, aşağıya doğru değil" ifadelerine yer verdi.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)

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