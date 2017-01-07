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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü
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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, özel bir maden ocağında İsmail Karakaya (44) isimli işçi kömür kırıcı diye tabir edilen makineye sıkışarak yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşçinin İzmir Bergama nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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