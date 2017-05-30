Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisi göçük altında kaldı.

Zonguldak'ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkiinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere 2 maden işçisi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık ekibi gönderildi. Ekipler göçük altında kaldığı ifade edilen maden işçilerine ulaşmak için çalışma başlattı.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir /İHA)