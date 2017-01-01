Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Maden işçisine 'Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Maden işçisine 'Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, bağlı müesseselerde istihdam edilen personel için 'Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası' satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, bağlı müesseselerde istihdam edilen personel için "Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" satın alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı TTK Genel Müdürlüğü; kuruma bağlı müesseselerinde yerin metrelerce altından kömür çıkartan işçileri zorunlu ferdi kaza sigortası ile sigortalatacak.

"Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" kapsamında sigorta limitleri ise kişi başı ölüm 150 bin TL, kişi başı sürekli sakatlıkta da 150 bin TL olarak belirlendi. İhale kapsamındaki sigorta süresinin 1 yıl olduğu belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve müesseselerinde istihdam edilen personel için talep edilecek olan 'Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası' 26.01.2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, sonradan aynı kararın 2'nci maddesinin birinci fıkrası ile 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar ve 06.05.2015 tarih 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 'Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkındaki Tarife ve Talimatı Tebliği'ndeki şartlara göre aşağıdaki şekilde tanzim edilmiş olup poliçelerin düzenlenmesinde bu hususlara uyulacaktır. Aylık düzenlenen personel işe giriş çıkışları, ilgili aydan sonraki ay başında bildirilecek olup bu bildirimler yapılmadan ay içinde oluşacak kazalarda da bildirim yapılmış sayılacak ve sigorta şirketi kazayı reddetmeyecektir. Kurumumuz tarafından sigortacıya verilecek olan personel listelerinde, personelin görev yerinin ve/veya unvanının değişmesi halinde ayrıca bildirimde bulunulmayacak ve anlaşmazlık konusu olmayacaktır. Poliçeler, sigortalının bağlı olduğu genel müdürlük veya müesseseler adına toplu olarak yapılacaktır. Yer altı kömür madenciliği faaliyetinde bulunan söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesiste istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için 'Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası' yaptırılacaktır. Kişi başı ölüm 150 bin TL, kişi başı sürekli sakatlık 150 bin TL."

Tekliflerin verileceği en son tarih ise 16 Ocak 2017 olarak kaydedildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başkan Sekmen terörü lanetledi
Mutlu'dan 2016 ve 2017 yorumu
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
Bursa'da çıkan yangında 3 genç hastanelik oldu
İncefikir: 'Soğuk narenciyeye zarar vermedi'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina'ya Kalaşnikoflu saldırı! ABD 10 gün önce uyarmış...
Reina'ya Kalaşnikoflu saldırı! ABD 10 gün önce uyarmış...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başkan Sekmen terörü lanetledi
Başkan Sekmen terörü lanetledi
Mutlu'dan 2016 ve 2017 yorumu
Mutlu'dan 2016 ve 2017 yorumu
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
Bursa'da çıkan yangında 3 genç hastanelik oldu
Bursa'da çıkan yangında 3 genç hastanelik oldu
İncefikir: 'Soğuk narenciyeye zarar vermedi'
İncefikir: 'Soğuk narenciyeye zarar vermedi'
ATSO Başkanı Demirci: 'Büyük marketler, esnafı göçe zorluyor'
ATSO Başkanı Demirci: 'Büyük marketler, esnafı göçe zorluyor'
Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi
Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi
Derelere korkuluklar yapılıyor
Derelere korkuluklar yapılıyor
Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı
Kullanılmayan tek katlı bina alev alev yandı
Yılbaşına yaylada girdiler
Yılbaşına yaylada girdiler
Büyükelçi suikastının ardından kapanan merkez açılıyor
Büyükelçi suikastının ardından kapanan merkez açılıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English