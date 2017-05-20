Maden faciasından dram çıktı

Antalya'da bir maden ocağında meydana gelen maden faciasında ölen 40 yaşındaki Levent Korkmaz'ın 2 ay daha çalışıp emeklilik için ailesine sürpriz hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Antalya'da bir maden ocağında meydana gelen maden faciasında ölen 40 yaşındaki Levent Korkmaz'ın 2 ay daha çalışıp emeklilik için ailesine sürpriz hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde dört gün önce metan gazı sıkışması iki işçi mahsur kaldı. Zonguldaklı işçiler Levent Korkmaz (40) ve Esen Çavuş (35) için saatler süren kurtarma çalışmalarında acı son yaşandı. Çalışmalara Zonguldak'tan da TTK'ya bağlı kurtarma ekipleri de dahil oldu. Ancak iki işçinin cansız bedenine ocak girişinden 830 metre uzaklıkta ulaşılabildi. Cenazeleri memleketleri olan Zonguldak'a gönderilen iki işçi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İşçilerden Levent Korkmaz, emekli olabilmek ve çocuklarını büyütebilmek için yerin metrelerce altına inerek evini geçindirmeye çalışıyordu. Kiraladıkları evde ailesini rahat ettirebilmek için çabalayan Korkmaz, uyku kabusu teşhisi konulan 3 yaşındaki kızı Ecrin'in doğum gününü kutlayacaktı. Korkmaz, emeklilik hayali kurduğu madende hayatını kaybetti.



MADEN SEKTÖRÜNE 12 YIL ÖNCE GİRMİŞ

2005 yılında özel bir işletmede madenci olarak işe başlayan Korkmaz, 10 yıl boyunca çalıştı. Ancak işten çıkartılınca başka bir madende işe başladı. Bu kez maaşını alamayınca iş yeri sahibi "Mal varlığım yok, para ödeyemem" yazılı bir kağıt gönderdi. İki ay çalışabildiği madenden ayrılıp kaçak olarak işletilen madenlerde çalışarak evine ekmek götürmeye çalıştı. Eşine "Bir sene çalışıp emekli olacağım. Bir daha da madene girmeyeceğim" diyen Korkmaz, Antalya'daki özel bir maden ocağında işe başladı.

Levent Korkmaz, emekliliğine bir yıl kaldığını söylediği eşine sürpriz hazırlığı yapıyordu. 2 ay sonra emekli olup Ramazan Bayramı'nda dönme planı yapan Korkmaz'ın cenazesi geldi. 39 yaşındaki Nurten Korkmaz, "Emekliliğini doldurmuş haberim yoktu. Bilseydim eşimi göndermezdim" diye gözyaşı döktü. Nurten Korkmaz, eşinin ölümle yaşam arasında ekmek parası kazandığı 12 yılını şöyle anlattı:

"Eşim 22 Nisan 2005 yılında burada özel bir şirkette ocağa başladı. Orada 10 yıl çalıştı. Çalıştığı dönemin son yıllarında maaşlar aksamaya başladı. Eşim son senesinde işe gittiği hale 7 günlük sigortası yattı. Maaşlarını bir buçuk ayda bir alıyorlardı. En sonunda şirket eşimi işten çıkarttı. Biz mahkemeye verdik. Bildiğim kadarıyla mahkeme hala sürüyor. Eşim çalışmaya mecbur kaldı. Birkaç zaman kaçak ocaklarda çalıştı. Çünkü ev kira en küçük kızım biraz sıkıntılı doğdu. Ankara'ya gidip gelmemiz gerekiyordu. Bunun için çalışması gerekiyordu. Daha sonra başka bir madende 2 ay çalıştı oradan da parasını alamadı. İş yeri sahibi eve kağıt gönderdi. 'Benim mal varlığım yok ben o parayı ödeyemem' dedi. Daha sonra eşim tekrar kaçak ocaklara çalışmaya gitti. Kimisinden maaşını aldı kimisinden alamadı. Çok kişide alacağı var. Bu dünyada alabilirsem ben hesabını soracağım. Alamazsam öbür dünyada o soracak. Antalya meselesi de eşimin bana '1 sene çalışacağım emekli olacağım, bir daha da ocağa girmeyeceğim' dedi. Ben onu 'bir senesi var' diye gönderdim. Ramazan bayramında gelecekti küçük kızımın doğum günü vardı. Hem onun doğum gününü kutlayacaktık hem de çocuklarla her yere gezmeye gidecektik. Meğerse eşimin emekliliği dolmuş benim haberim yok. Ben bilseydim eşimi göndermezdim. Eşim her telefonda çocuklarla konuşuyordu. Benim eşim öldüyse sırf emekliliğini doldurabilmek için öldü para pul için değil. Bana, 'Emekli olayım yeşil karttan kurtulayım, çocuklarıma düzenli bir para olsun' derdi. Benim eşim bizi kimseye muhtaç etmedi."



"HEP ÇOCUKLAR İÇİN YAŞADIK"

En küçük kızı olan 3 yaşında Ercin Korkmaz'ın doğuştan kalbinde delik ve üfürme olduğunu anlatan Nurten Korkmaz, sıklıkla Ankara'ya tedaviye gittiklerini belirtti. Korkmaz, "Ankara'ya gittiğimizde kızıma uyku kabusu diye teşhis konuldu. Ağlamalı ve kavgalı ortamlar görmeyecek. Ani korku yaşamayacak. Gece rüyasında kabuslar görüyor. Kalbinde üfürme var en son 2 milim kalmıştı oda kapanmıştı. Allah'ın izniyle onun için bir Ankara'ya gitmem gerekiyor, yaşanan olaylar nedeniyle gidemedim. Bu zamana kadar hep çocuklar için yaşadık. Bundan sonrada öyle yaşayacağım" diye gözyaşı döktü.

Eşini toprağa veren Nurten Korkmaz, çocuklarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.



"EMEKLİLİK SÜRPRİZİ NASİP OLMADI"

Kardeşinin ailesine emeklilik sürpriz yapmak istediğini anlatan ağabeyi Bülent Korkmaz, "Kardeşimin emekliliğine az bir süre kalmıştı. Eşine ve çocuklarına sürpriz yapacaktı ama olmadı, yaşayamadı. Emekliliğini de yaşayamadı. Bizde göremedik. Kendisine Allah'tan rahmet eylesin diyorum. Allah bundan sonra geride kalanlara sabır versin" şeklinde konuştu.

(Sertaç Özdemir/İHA)