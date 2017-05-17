Maden faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen maden faciasında ölen 30 maden işçisi, olayın meydana geldiği TTK Karadon Müessesesinde dualarla anıldı.

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010 günü meydana gelen maden faciasında ölen 30 maden işçisi, olayın meydana geldiği TTK Karadon Müessesesinde dualarla anıldı.

17 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında grizu patlaması sonucunda 30 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Facianın 7. yıl dönümünde ölen maden işçileri kuyu başında dualarla anıldı. Programa TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kilimli Kaymakamı Hakan Özarslan, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, TTK genel müdür yardımcıları, müessese idaresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anma töreninde konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "7 sene önce burada kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anıyoruz. Bir acı haber daha geldi. Antalya'da iki Zonguldaklı kardeşimizi maalesef dün akşam şehit verdik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler sizlerin en iyi şekilde çalışarak, emniyetli şekilde yer üstüne çıkmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Genel müdürüm bu konuda çok hassas davranıyor" diye konuştu.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da "Türkiye madenciliğinin geçirdiği bir travmanın yıl dönümündeyiz. Bu olayda vefat edenlerin olanların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Aynı eksende madencilik sektöründe şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bir aileyiz. Burası bizim evimiz. Evimizi en iyi şekilde nasıl devam ettirmemiz gerekiyorsa, bu süreci de hep birlikte devam ettireceğiz. Burada masanın o tarafı, masanın bu tarafı gibi bir ayrımı kesinlikle kabul etmiyorum. 6331 sayılı yasa bu anlamda bize işverene, işveren vekillerine karşılıklı hepimize çok güzel alanlar açtı. Bu anlamda da kurumumuz çok iyi şeyler yaptı. Yine de yapmaya devam ediyor. Bir başka önemli şey daha getirdi. Kazalanmış olan arkadaşımızın işe başlama sürecinde mutlaka kaza servisi ve kendi birim amiriyle beraberce değerlendirilmesinden sonra işe başlaması şartını getirdi. Bu süreci de hep birlikte bizim değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından yapılan dualarla sona eren programda maden işçilerine mevlit şekeri ikram edildi. Gündüz vardiyasında işe gidecek olan madenciler, madenin yolunu tuttu.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)