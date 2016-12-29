29.12.2016 12:02 Madem'den Orman Müdürlüğünde eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından Malatya Orman İşletme Müdürlüğü personeline seminer verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından Malatya Orman İşletme Müdürlüğü personeline seminer verildi.



Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programında MADEM Eğitimcilerinden Elif Şengönül, "Özgüven Eksikliği ve Geliştirme Yolları" ile "Aile İçi İletişim" konularından oluşan iki seminer verdi. Programın açış konuşmasını yapan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, özgüven eksikliğinin giderilmesi veya diğer adıyla medeni cesaret göstermenin önemine değindi. İkinci seminer konusunun da aile ile ilgili olduğuna işaret eden Kalaylı, "Zaman zaman yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla ilgili ve daha iyi bir iletişim için verilecek eğitimde alacaklarımızı hayatımıza aktarmamızı temenni ediyorum. Bu programın düzenlenmesindeki katkıları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra seminere geçildi. Programda, MADEM Eğitim Uzmanı Şengönül, slayt gösterisi eşliğinde anlatımlarda bulundu.

