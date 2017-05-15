Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kutladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarında madalya kazanan sporcuları kutladı. Yıldırım; atıcılık, halter, judo, yüzme, jimnastik ve karate dallarında altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.
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