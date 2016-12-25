25.12.2016 19:02 Maçta kavga: 4 futbolcu yaralandı

Samsun'da amatör futbol maçında iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgada 4 futbolcu hastanelik oldu. Samsun'da amatör futbol maçında iki takım futbolcuları arasında çıkan kavgada 4 futbolcu hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Dereler Suni Cim Saha'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Amatör U19 Ligi'nde Selanikspor ile Bafra Kızılırmakspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı. Maçın 55. dakikasında futbolcular arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çıktı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale etti ve takviye ekip istedi. Kavgada Bafra Kızılırmakspor kalecisi Batuhan Büyükkeskin (18) ile aynı takımın futbolcuları Mustafa Demirci (18), Berk Duyak (18) ve Ömer Usta (18) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Yaralanan futbolcular 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı futbolcular rakip takımın elinden canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Bafra Kızılırmakspor Antrenörü Orhan Girginer olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, yaşanan olayın yeşil sahalara yakışmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Muammer Ay / İHA)

