Macron yine önde

Fransa'da milletvekilli seçimleri için düzenlenen ankette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin önde olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da milletvekilli seçimleri için düzenlenen ankette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin önde olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da milletvekilliği seçimleri için düzenlenen ankette, Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü açık ara önde çıktı. BVA Salesforce anket sonuçlarına göre yüzde 30 oy alacağı öngörülen Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) peşinden yüzde 20 ile sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ve yüzde 18 ile aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) geliyor. Anketin öngörülerine göre ise sol partilerin geride kaldığı görülüyor.

(Özlem Kaplan /İHA)