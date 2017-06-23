Macron ve Merkel, Brüksel'de bir araya geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. "Dünyadaki büyük sorunlara karşı Avrupa bizim en iyi korumamızdır" diyen Macron ,"İklim konusunda ortak bağlılığımızı hatırlattık. Ayrıca terörizmle mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Savunma konusunda da yine bir ilerleme söz konusu" dedi.



"SIĞINMACILARI AĞIRLAMAK HAKKIMIZ VE ONURUMUZDUR"

Göç sorunlarını da konuştuklarını söyleyen Macron, "Bu ortak hedefimizdir. Göç krizi uzun süreli bir krizdir. Sığınmacıları ağırlamamız gerekiyor çünkü bu bizim hakkımız ve onurumuzdur. Almanya ve Fransa anlaşmazsa Avrupa ilerlemez" dedi.

Öte yandan Macron, iltica hakkı verme prosedürünü hızlandıracağını belirtti.

Başbakan Merkel de, Avrupa Konseyi yeni umutlara tercüman olduğunu ve Fransa ile Almanya'nın bunda payının olduğunun altını çizdi.

(Özlem Kaplan/İHA)