Macron'un 'Rus saldırganlığı' sözlerine yanıt geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Rusya, Macron'un Rus saldırganlığı hakkındaki beyanını kabul etmiyor. Moskova, Ukrayna iç çatışmasındaki tutumuna sabırla devam edecek' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya, Macron'un Rus saldırganlığı hakkındaki beyanını kabul etmiyor. Moskova, Ukrayna iç çatışmasındaki tutumuna sabırla devam edecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesinde Rusya'yı 'agresif' ve 'saldırgan' devlet olarak nitelendirmişti. Peskov, Macron'nun açıklamalarının Rusya tarafından paylaşılmadığını ancak Ukrayna konulu Normandiya görüşmelerinin yüksek derecede önemli olduğunu ifade etti.

Normandiya sürecinin Ukrayna'daki iç çatışmalar için tek ve alternatifsiz bir platform olduğunu söyleyen Peskov, "Kiev, Moskova'yı Ukrayna'nın işlerine karışmakla defalarca suçladı. Rusya, bunu reddediyor ve bu tür suçlamaları kabul edilemez olarak değerlendiriyor. Moskova, Ukrayna çatışmasının bir tarafı olmadığını ve Doğu Ukrayna kriziyle ilgisi olmadığını sürekli dile getiriyor. Kremlin, Ukrayna'daki siyasi ve ekonomik krizin sadece aşılmasıyla ilgilendiğini kaç defa belirtmişti" ifadelerini kullandı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)