Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Macron'un partisinden ezici galibiyet
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Macron'un partisinden ezici galibiyet

Fransa'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ilk tur sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşen milletvekili seçim sonuçlarında, Cumhurbaşkanının partisi ikinci tura önde giriyor.

Fransa'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ilk tur sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşen milletvekili seçim sonuçlarında, Cumhurbaşkanının partisi ikinci tura önde giriyor.
Fransız medyasının "Macron rüzgarı" diye bahsettiği seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi açık ara önde. Yüzde 49.9 katılım oranıyla tarihi düşük katılım rekoru kıran seçimlerde Macron'un partisi yüzde 32.32 oy aldı. 577 koltuğun 390 ile 445'i arasının Macron'un partisi LREM'e gitmesi bekleniyor.
İkinci sırada Cumhuriyetçiler (LR) geliyor. Fransa'nın Sosyalistler ile beraber iki büyük partisi olan LR partisi yüzde 22.56 oy oranıyla 80 ile 132 arası koltuk alacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkan aşırı sağcı parti Ulusal Cephe yüzde 13.20 ile (FN) 1 ile 12 arası koltuk alacak. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (Ka France İnsoumise) yüzde 11.02 oy alarak 11 ile 23 arası koltuk alması bekleniyor.
Bu seçimin en büyük kaybedeni Fransa'nın en büyük tarihi partilerinden Sosyalist Parti oldu. Mecliste 2012 yılında 300 vekili olan parti yüzde 7.91 ile büyük bir düşüşe imza attı. Fransızların seçim yorumlarında "Sosyalist Parti öldü" denilmesine yol açan sonuçlar Fransa'da alışılagelmiş Sosyalist Parti ve Cumhuriyetçiler arasında geçen seçimleri tarihe gömdü. Yeni bir siyasi trendi ortaya koyan sonuçlar Macron'un etkisini göstermekte.
İkinci turu 18 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin Macron'un partisinin lehine, diğer tüm partilerin aleyhine olacağı öngörülüyor.
(Özlem Kaplan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 asker yaralı
İş merkezi inşaatında kaza: 4 yaralı
Bu da küre halı
Oynarken otomobilin altında kalan çocuk öldü
Ali Rıza Egemen istifasını geri çekti
Üreticiyi ceviz üzdü, dut güldürecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Arda Turan'dan Terim'e jet cevap!
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu!
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 asker yaralı
Hakkari'de mayınlı tuzak: 1 asker yaralı
İş merkezi inşaatında kaza: 4 yaralı
İş merkezi inşaatında kaza: 4 yaralı
Bu da küre halı
Bu da küre halı
Oynarken otomobilin altında kalan çocuk öldü
Oynarken otomobilin altında kalan çocuk öldü
Ali Rıza Egemen istifasını geri çekti
Ali Rıza Egemen istifasını geri çekti
Üreticiyi ceviz üzdü, dut güldürecek
Üreticiyi ceviz üzdü, dut güldürecek
Filistinli aktivistten Katar yorumu
Filistinli aktivistten Katar yorumu
Jeofizik Mühendisleri Bölge Başkanından 'imsak saati' iddiası
Jeofizik Mühendisleri Bölge Başkanından 'imsak saati' iddiası
'Arap topraklarında olumsuzlukların çözülmesi...'
'Arap topraklarında olumsuzlukların çözülmesi...'
Kızıl gezegeni bu araç keşfedecek
Kızıl gezegeni bu araç keşfedecek
İstanbul'da sıcaktan bunalan gençler denize atladı
İstanbul'da sıcaktan bunalan gençler denize atladı
Lüks rezidanslarda uyuşturucuyu öyle yerlere zulalamışlar ki
Lüks rezidanslarda uyuşturucuyu öyle yerlere zulalamışlar ki

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English