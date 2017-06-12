Macron'un partisinden ezici galibiyet

Fransa'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ilk tur sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşen milletvekili seçim sonuçlarında, Cumhurbaşkanının partisi ikinci tura önde giriyor.

Fransa'da dün gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin ilk tur sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşen milletvekili seçim sonuçlarında, Cumhurbaşkanının partisi ikinci tura önde giriyor.

Fransız medyasının "Macron rüzgarı" diye bahsettiği seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi açık ara önde. Yüzde 49.9 katılım oranıyla tarihi düşük katılım rekoru kıran seçimlerde Macron'un partisi yüzde 32.32 oy aldı. 577 koltuğun 390 ile 445'i arasının Macron'un partisi LREM'e gitmesi bekleniyor.

İkinci sırada Cumhuriyetçiler (LR) geliyor. Fransa'nın Sosyalistler ile beraber iki büyük partisi olan LR partisi yüzde 22.56 oy oranıyla 80 ile 132 arası koltuk alacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkan aşırı sağcı parti Ulusal Cephe yüzde 13.20 ile (FN) 1 ile 12 arası koltuk alacak. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (Ka France İnsoumise) yüzde 11.02 oy alarak 11 ile 23 arası koltuk alması bekleniyor.

Bu seçimin en büyük kaybedeni Fransa'nın en büyük tarihi partilerinden Sosyalist Parti oldu. Mecliste 2012 yılında 300 vekili olan parti yüzde 7.91 ile büyük bir düşüşe imza attı. Fransızların seçim yorumlarında "Sosyalist Parti öldü" denilmesine yol açan sonuçlar Fransa'da alışılagelmiş Sosyalist Parti ve Cumhuriyetçiler arasında geçen seçimleri tarihe gömdü. Yeni bir siyasi trendi ortaya koyan sonuçlar Macron'un etkisini göstermekte.

İkinci turu 18 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerin Macron'un partisinin lehine, diğer tüm partilerin aleyhine olacağı öngörülüyor.

(Özlem Kaplan /İHA)