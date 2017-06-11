Macron'un partisinden ezici galibiyet

Fransa'da milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, oyların yüzde 30'unu aldı.
Fransa'da milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, oyların yüzde 30'unu aldı. Fransa'daki milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlara göre Macron'un merkezci partisi La Marche en Republique, oyların yüzde 30'unu elde ederek Ulusal Meclis'teki 577 sandalyeden en az 400'ünü kazandı. Oylamanın ikinci turu, gelecek Pazar gerçekleştirilecek.
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