07.09.2017 16:58 Macron: Türkiye ile ilişkiler kopmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Türkiye ile ilişkilerin kopmasından kaçınılmasını diliyorum' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile ilişkilerin kopmasından kaçınılmasını diliyorum" dedi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunan gazetesi Kathimerini'ye yaptığı açıklamada Türkiye konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Ankara'nın AB'den uzaklaştığını savundu, bu durumun Gümrük Birliği anlaşmasını da etkileyebileceğini söyledi. Macron, "Türkiye ile ilişkilerin kopmasından kaçınılmasını diliyorum. Çünkü Türkiye mülteci sorunu ve terör tehdidine karşı ciddi bir ortak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temasları koruyarak, Türkiye konusu ile ilgileniyorum" dedi.

Macron, mülteci anlaşmasının uygulandığını ve Türkiye'nin anlaşmaya uyduğunu belirterek, bu durumun Yunanistan'a faydası olduğunun altını çizdi. Macron, Kıbrıs Rum Kesimi'nin yapacağı petrol arama çalışmalarına da değinerek, "Fransız şirketleri ile anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar da dış baskılar olmadan uygulanmalıdır" dedi. Bu açıklamanın Kıbrıs Rum Kesimi'ne destek mesajı olduğu yorumu getirildi.

(Manol Kostidis / İHA)

