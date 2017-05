Macron, Theresa May ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'da bir araya geldi.

İtalya, iki gün boyunca G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katılacak. Zirvede Avrupa Birliği'ni Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek. Zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele, Brexit süreci, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri ele alındı. Görüşme esnasında Macron, Manchester Arena'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı diledi.

Macron, Theresa May ile görüşme gerçekleştirme fırsatı elde ettiği için memnun olduğunu dile getirerek, "Öncelikle Manchester'daki olay nedeniyle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar halkınıza zarar verdiği gibi Avrupa genelini de üzdü. Çünkü gençlerimize saldırdılar. İşbirliğini Avrupa geneline yaymak için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların teröre karşı işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden May ise "İngiltere ve Fransa uzun ve derin bir ilişkiye sahip" dedi.